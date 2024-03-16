Фермери з Австралії виростили найбільшу у світі лохину (фото)

Уявіть собі лохину розміром з волоський горіх! Ні, це не фантастика, а реальність! На одній з австралійських ферм виростили лохину із рекордно великими плодами, через що її внесли у Книгу рекордів Гіннеса.

Відео дня

Одна ягода цієї лохини була приблизно у 10 разів більша за звичайну! Її ширина сягала 4 сантиметрів, а вага - 20,4 грама. Це майже в два рази більше, ніж попередній рекорд, який також належав австралійській лохині з вагою 16,2 грама. Про це пише BBC.

Читайте також: Навіщо вмочати живці троянд у мед перед посадкою

Як їм це вдалося?

Виявляється, ця лохина належить до нового сорту "Етерна", який був виведений спеціально для того, щоб ягоди були більшими. Але ніхто не очікував, що вони будуть настільки великими!

В чому секрет?

Фермери вважають, що на розмір ягід вплинули не лише особливості сорту, але й сприятливі погодні умови на півночі Нового Південного Вельсу, де розташована ферма.

А що на смак?

Рекордну ягоду фермери вирішили не куштувати, а зберегти як сувенір. Але вони запевняють, що інші ягоди з цього куща, хоч і не такі великі, але дуже смачні. Сорт "Етерна" має приємний хрускіт і характерний для лохини аромат.

Раніше, UaPortal розповів про 5 методів використання скошеної трави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!