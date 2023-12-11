Фен та праска не допоможуть: Як швидко висушити одяг в приміщенні

Ефективний метод сушіння зимового одягу у приміщенні знаходить відгук серед користувачів TikTok. Блогер Амелія Гартнер поділилася цінним лайфхаком, який полегшує завдання сушіння вологого одягу, особливо в умовах поганої вентиляції та низьких температур.

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У своєму TikTok відео блогерка використовує осушувач повітря, щоб швидко та ефективно висушити речі. Секрет полягає в тому, що осушувач розміщується під вішалкою для одягу, а речі розкладаються зверху. За її словами, цей прилад висмоктує воду з одягу, дозволяючи йому швидко висохнути всього за кілька годин. Це ефективне рішення, яке допомагає уникнути вологості та плісняви у приміщенні, особливо під час вологого зимового сезону.

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"Придбайте собі осушувач повітря. Це буде найкращим для вас. Ви просто засовуєте його під вішалку для одягу, кладете свій одяг зверху і дозволяєте йому робити свою справу", – ділиться своєю порадою Амелія.

Осушувачі повітря, як правило, регулюють вологість у приміщенні, вбираючи вологу з повітря та зберігаючи її у своєму внутрішньому резервуарі. Окрім ефективності у сушінні одягу, ці прилади допомагають запобігти утворенню плісняви, конденсату та неприємних запахів. Ціни на побутові осушувачі, призначені для приміщень площею 20 квадратних метрів, на момент написання статті розпочинаються від 1,5 тисяч гривень.

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