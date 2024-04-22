Чинники, що впливають на здоров'я, про які ніхто не замислюється

"Здоров'я треба добувати самому, а лікарі лікують хвороби" – наголошував М. Амосов.

Стан організму постійно у поступовій динаміці змінюється, воно статично. І цієї секунди ваші параметри здоров'я йдуть або на відновлення, або знаходяться в процесі погіршення.

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Как понять, какие процессы преобладают в организме? Осознанно и объективно взвесить все факторы, которые влияют на ваш организм.

~ что из ежедневной типичной для вас пищи исцеляет вас, а что постепенно губит здоровье? Что из пищи перегружает вас тяжелыми металлами/пластиком, повышает процесс воспаления в кишечнике и общий воспалительный фон? А что снижает воспаление и блокирует свободнорадикальное окисление в организме?

~ вода, которую вы пьете ежедневно, точно очищает ваше тело? А может в каждом вашем дне преобладают напитки, которые усугубляют свободнорадикальное окисление и истощают ваши надпочечники? Нейтрализуют витамины и минералы, создавая их хронический дефицит?

~ ваш сон восстанавливает и омолаживает вас? Или постепенно нарушает ваш гормональный фон и метаболизм?

~ вы ежедневно наносите на тело то, что питает ваш организм или перегружает очередными ксенобиотиками?

~ в какой посуде ежедневно готовите пищу? А пьете напитки? Пластик, тефлон, алюминий, силиконовое покрытие?

~ что витает в воздухе дома, в машине и на работе? Испарения от пластиковой мебели/окон или синтетического аромадиффузора?

~ ваши мысли и поступки в преобладающем большинстве имеют созидательный или разрушительный характер?

~ воздух, которым вы дышите, насколько сильно перегружает ваше тело тяжелыми металлами? И помогаете ли вы регулярно фазам детоксикации организма нейтрализовать и вывести все неестественные токсические метаболиты из тела? Или они постепенно депонируются в нем и усиливают хроническое воспаление?

Одна маленькая царапинка на теле не повредит организму. А если таких царапинок миллион и они повторяются регулярно? Организм будет все сильнее болеть и в конце концов раньше времени погибнет. Так и наши незаметные нездоровые привычки изо дня в день ухудшают нашу динамику в самочувствии.

И никакие нутрицевтики неспособны решить эту задачу, пока в вашей жизни системно перевешивают чашу весов негативные факторы.