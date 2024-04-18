Цей рейтинг вас здивує: які кольори автомобілів найпопулярніші в Україні
Купуєте нове авто? А чи знаєте ви, який колір зараз у тренді? Цікаво, що в березні 2024 року 72,5% ринку нових легковиків все ще складали авто з традиційними двигунами.
Згідно з даними Укравтопрому, українці у 2024 році найчастіше обирають білі авто. 36% нових легковиків, проданих у першому кварталі 2024 року, були саме білого кольору, пише mmr.net.ua.
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Лідером серед білих авто став французький кросовер Renault Duster.
Друге місце за популярністю посідає сірий колір.
Його обрали 30% покупців нових авто.
Найчастіше у цьому кольорі купували також Renault Duster.
Третє місце – за класичним чорним кольором.
Його обрали 15% українців.
Найпопулярнішою чорною машиною стала Toyota Land Cruiser Prado.
Синій колір обрали 9% покупців.
Лідером серед синіх авто стала Skoda Scala.
Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів червоний (3%).
Тут лідером стала японська Mazda CX5.
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