Цій оптичній ілюзії понад 100 років: лише унікуми знайдуть зображення людини за 8 секунд

Інтернет знову підірвала нова оптична ілюзія, яка обіцяє серйозно похитати ваші нейрони. Ця вінтажна головоломка, що походить ще з 1880-х років, викликає справжній фурор серед користувачів мережі.

В чому суть завдання? Серед шерсті собаки приховано людське обличчя. І ваша місія, якщо ви її приймете, – розпізнати його за максимально короткий час – в ідеалі, не більше ніж за 10 секунд, пише Timesnow.

Оптична ілюзія, якій понад 100 років. Джерело: PlayBuzz

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Ця ілюзія стала справжнім викликом для користувачів мережі, адже знайти приховане обличчя не так просто, як здається на перший погляд. Деякі стверджують, що це найскладніша оптична ілюзія, яку вони коли-небудь бачили.

На малюнку треба знайти господаря собаки. Джерело: PlayBuzz

Підказка: Щоб розгадати цю загадку, зверніть увагу на деталі. Придивіться до вуха та вилиці собаки – саме там приховано ключ до розгадки. А якщо ви все ще не можете знайти відповідь, спробуйте повернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Відповідь до головоломки. Джерело: PlayBuzz

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

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