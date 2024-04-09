Це може бути небезпечно: чому гортензії не варто садити біля будинку

Гортензія – безперечно, одна з найкрасивіших квітів, які можна вирощувати у саду. Її пишні суцвіття різних кольорів здатні прикрасити будь-яку ділянку.

Якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини, краще взагалі відмовитися від вирощування гортензії. При роботі з гортензією завжди використовуйте рукавички. Якщо ви випадково з'їли будь-яку частину рослини, негайно зверніться до лікаря. Про це пише noviydoctor.com.

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Чи безпечно садити гортензію біля будинку?

Ось декілька причин, чому це може бути не найкращою ідеєю:

Гортензія – отруйна рослина. Всі її частини, включаючи квіти, листя та стебла, містять кремній, який може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок.

Всі її частини, включаючи квіти, листя та стебла, містять кремній, який може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок. Деякі види гортензії, наприклад, гортензія круглолиста, містять ціанід. Ціанід – це смертельна отрута, яка може бути небезпечною як для людей, так і для тварин.

Ціанід – це смертельна отрута, яка може бути небезпечною як для людей, так і для тварин. Гортензія може викликати харчове отруєння. Якщо випадково з'їсти будь-яку частину рослини, це може призвести до нудоти, блювоти, діареї та інших неприємних симптомів.

Звичайно, це не означає, що гортензію взагалі не можна вирощувати. Просто важливо вибрати для неї безпечне місце, подалі від місць, де люди та тварини можуть з нею контактувати.

Ось декілька альтернативних місць для посадки гортензії:

В глибині саду, подалі від будинку, терас та зон відпочинку.

У спеціальному контейнері, який можна переміщати.

У закритому ґрунті, наприклад, в теплиці.

Пам'ятайте: краса гортензії не повинна затьмарювати вашу безпеку.

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