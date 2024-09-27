Ці продукти ніколи не повинна їсти ваша кішка: навіть незначні дози можуть стати отрутою

Деякі продукти, які ми щодня бачимо на своїх столах, можуть стати смертельною отрутою для наших пухнастих улюбленців. Навіть невелика кількість певних харчів може призвести до серйозних отруєнь та хвороб у котів.

Видання Preventive Vet надало рекомендації ветеринарів, які продукти категорично заборонені для кішок, оскільки можуть завдати непоправної шкоди їхньому здоров'ю та навіть призвести до смерті.

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Чому котячий раціон такий важливий?

Коти є хижаками, і їхній організм адаптований до споживання м’яса. Багато продуктів, які ми їмо, містять речовини, які можуть бути токсичними для їхнього організму. Тому важливо дотримуватися спеціальної дієти для котів, щоб зберегти їхнє здоров’я.

Що не можна давати котам їсти. Джерело: preventivevet.com

Список продуктів, які можуть зашкодити вашому коту:

Шоколад: теобромін, який міститься в шоколаді, є смертельною отрутою для котів. Навіть невелика кількість шоколаду може викликати тахікардію, судоми і навіть смерть.

Цибуля і часник: ці продукти містять сполуки, які руйнують еритроцити у котів, що може призвести до анемії.

Виноград і родзинки: попри те, що точна причина токсичності невідома, ці продукти можуть викликати ниркову недостатність у котів.

Авокадо: шкірка авокадо містить токсичні речовини, які можуть спричинити проблеми з диханням, накопичення рідини в легенях і навіть смерть.

Алкоголь: навіть невелика кількість алкоголю може призвести до серйозного отруєння у котів.

Дріжджове тісто: дріжджі виробляють алкоголь під час бродіння в шлунку кота, що може призвести до розриву шлунка.

Молоко: хоча кошенята п’ють материнське молоко, дорослі коти зазвичай не перетравлюють лактозу, що може спричинити діарею.

Сира риба: сира риба може містити паразитів, які можуть заразити кота.

Кістки: можуть застрягти в горлі або травному тракті кота, що може призвести до серйозних ускладнень.

Кава і чай: кофеїн і теїн можуть викликати тахікардію, тремор і навіть смерть у котів.

Що робити, якщо ваш кіт з’їв заборонений продукт?

Якщо ви помітили, що ваш кіт з’їв щось із забороненого списку, негайно зверніться до ветеринара. Чим швидше ви надасте допомогу, тим більше шансів на одужання у вашого улюбленця.

Що не можна давати котам їсти. Джерело: preventivevet.com

Як убезпечити свого кота?

Зберігайте всі потенційно шкідливі продукти в недоступному для кота місці. Ніколи не годуйте кота зі свого столу. Ретельно вибирайте готові корми для котів. Регулярно відвідуйте ветеринара для профілактичних оглядів.

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