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Соціум

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі

Ціхоцька Марія

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі
Саме час ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону

Джинси залишаються невід'ємним елементом сучасного гардеробу, дозволяючи створювати різноманітні модні ансамблі незалежно від сезону. Якщо ви ще не спробували темно-сині джинси з необробленого деніму (raw denim), зараз саме час ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону. Про це пише РБК.

Baggy джинси: зручність у поєднанні з модою Ці штани з низькою талією та просторим кроєм забезпечують максимальний комфорт, не жертвуючи стилем. Вони чудово підходять для різних типів фігур, надаючи образу відтінок невимушеності та розслабленості.

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі
Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

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Джинси-підкови: нестандартний дизайн Справжнім трендом стали штани з вигнутими широкими холошами, що звужуються до низу. Їхня форма, що нагадує підкову, робить їх універсальним вибором для різних заходів, додаючи образу оригінальності.

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі
Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Джинси з відворотами: сучасний штрих Широкі джинси з підгорнутими краями завоювали прихильність модниць. Ви можете або самостійно підвертати штанини, або обрати моделі з готовими манжетами. Цей тренд гармонійно поєднується як з взуттям на підборах, так і з комфортними черевиками.

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі
Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Надзвичайно довгі джинси: puddle pants Цей тренд вражає своєю екстремальною довжиною. Штанини, що стеляться по землі, створюють ефект "калюжі". Джинси puddle можна носити як з високими підборами, так і з масивним взуттям. Однак варто бути обережними: такі моделі не найкращий вибір для вологої погоди.

Ці джинси будуть на піку моди восени - 2024: названо найстильніші моделі
Стильні моделі джинсів. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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