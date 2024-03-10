Ця процедура їм серйозно нашкодить: які рослини не можна обрізати навесні
З настанням весняного періоду, не чекаючи стійкого потепління, любителі садівництва поспішають розпочати роботи на своїх земельних ділянках. Окрім підготовки розсади та наведення ладу в теплицях, дачники дістають секатори та приступають до підстригання рослин.
Це корисна процедура, проте є винятки – деякі кущі краще не обрізати навесні. Тому перед обрізкою варто впевнитись, чи вона не зашкодить. Про це пише Телеграф.
Які рослини не варто обрізати після зими
Є три групи рослин, які по-різному реагують на обрізку.
- Рослини, ріст яких стимулюється обрізанням.
- Рослини, які потребують обрізки, але робити це слід ближче до завершення вегетаційного періоду.
- Рослини, які не можна обрізати, оскільки це може завдати їм непоправної шкоди. Винятком є лише ураженні хворобами ділянки.
Навесні не рекомендується обрізати плодові дерева, а також березу, клен, горіх. До цієї групи також входять чагарники – бузок, форзиція та жасмин.
Також утримайтеся від спокуси обрізати квітучі рослини: півонію, азалію, рододендрон або магнолію. Якщо виникло бажання видалити пагони навесні, двічі поміркуйте.
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Якщо виключити перераховані вище види, інші рослини можна обрізати вже в перші дні весняного потепління. Така процедура догляду принесе значну користь та спонукатиме більшість кущів активніше рости та наростити густу зелену масу. Регулярна обрізка сприяє кращому проникненню повітряних потоків між гілками, а отже, кращому прогріванню рослин сонячним промінням.
Крім того, обрізка позначається не лише на зовнішньому вигляді рослини, а й на її загальному стані здоров'я та функціональності.
Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.
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