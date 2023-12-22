Якщо ви тримаєте це на своєму ліжку, то можете привабити павуків

Якщо ви не хочете несподіваної компанії під час сну, то треба бути обережним з тим, що ви тримаєте на ліжку. Інакше тільки привабите павуків.

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Видання Best Life зауважує, що павуки можуть проникнути у ковдру, простирадла, подушки. Експерти пропонують дізнатися, як можна уникнути їхнього залучення у ліжку.

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1. Павуки можуть залазити на ліжко, зокрема довгі ковдри, простирадла, наматрацники та рюші.

У кожного з нас є певні дизайнерські аксесуари та предмети, які ми додаємо, щоб надати спальні індивідуальності та затишку. Якщо ви не хочете створювати вільний шлях для павуків у своє ліжко, експерти попереджають, що вам слід уникати використання будь-яких довгих ковдр, великих покривал або пилових воланів, які тягнуться по землі.

Ці предмети декору можуть стати драбиною для будь-яких павуків, які повзають по землі, надаючи їм легкий доступ, щоб залізти прямо у ваше ліжко.

2. Те, що ви тримаєте під ліжком, також може заманювати павукоподібних.

Якщо ви перетворите місце під матрацом або ліжком на брудне, то очікуйте на неприємний гостей.

"Подібно до того, як павуки насолоджуються затишними межами купи каміння чи пиломатеріалів за межами вашого дому, ці тварини також процвітають у захаращених місцях, де є багато схованок, щоб спокійно плести павутину", – кажуть експерти.

3. Тримайте місце для сну в порядку, періть простирадла щотижня та застеляйте ліжко.

Усі люблять лягати спати у чисті простирадла, але, якщо цього не робити, то павуки оселяться у ліжку із великим задоволенням.

Експерти радять прати постільну білизну принаймні раз на тиждень, щоб видалити бруд, омертвілі клітини шкіри та піт, які можуть привабити менших комах, яких павуки шукають під час їжі.

Якщо у вас надто мало часу, щоб постійно запускати пральну машину, просте застеляння ліжка також може значно допомогти в утриманні павуків. Експерти рекомендують заправляти будь-які довгі простирадла, щоб вони не ковзали по підлозі та не залишали вільного шляху до подушки.

4. Правильно розташуйте ліжко, щоб павукам було важче залізти в простирадла.

Спальне місце має бути охайним та організованим, але важливим є і розташування ліжка.

Якщо це можливо, експерти радять не присовувати матрац до стіни врівень і залишати трохи місця. Це особливо вірно в кутах, де павуки більш природно намагаються сплести павутину в першу чергу. І хоча вранці приємно перебувати поруч із заспокійливим вітром і природним світлом, чим далі ви тримаєте ліжко від вікна, тим менша ймовірність побачити павуків, який затишно влаштовується у ваших простирадлах.

Пам'ятайте, якщо тримати матрац вище від підлоги, павукам буде складніше заповзати всередину нього, так само як і розміщення таких меблів, як приліжкові лампи та тумбочки, на відстані кількох сантиметрів від матраца.

Фахівці також радять тримати подалі від ліжка будь-які кімнатні рослини, а також регулярно оглядати їх, щоб у вашому улюбленому фікусі не оселився павук.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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