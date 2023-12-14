Якщо у вас вдома занадто волого: Як зробити ефективний саморобний осушувач повітря

Надлишкова волога вдома часто виникає в ванній та на кухні. Це може бути зумовлено гарячою водою від миття чи випаровуванням під час приготування їжі. Проте, в зимовий період ця проблема може поширитися на інші приміщення.

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З'явлення конденсату на вікнах не тільки неприємно з естетичної точки зору, але й може призвести до утворення шкідливого для здоров'я цвілі. Тому проблему "плачучих" вікон слід вирішувати негайно. На сайті "Телеграф" розповіли про лайфхак з використанням домашнього осушувача повітря.

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Як створити саморобний осушувач власноруч

Для виготовлення власних поглиначів вологи нам знадобиться лише дві речі: мішок та наповнювач. Мішок повинен бути з натурального матеріалу, такого як бавовна або льон. Заповнювач обирайте серед продуктів, що володіють гігроскопічними властивостями:

Чорний чай,

Харчова сода (має бактерицидні властивості),

Силікагель (зазвичай використовується виробниками у сумки чи взуття),

Наповнювач для котячого туалету.

Заповніть мішечки одним із вказаних засобів і розташуйте їх в кількох точках кімнати, де проблема з вологою особливо виражена.

Усі вказані наповнювачі, крім вологи, здатні поглиблювати неприємні запахи. Запахові можливості поглиначів повітря можна ще розширити. Додайте до мішечка такі ароматичні компоненти, як:

Шматочки сухофруктів,

Свіжообсмажені кавові зерна,

Сушені квіти лаванди,

Сушені трави,

Ароматичні спеції,

Ароматичний віск,

Натуральне мило.

Для додаткового ароматичного ефекту можна збризкати мішечок улюбленою ефірною олією.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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