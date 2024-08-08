Якщо помідори не червоніють: простий трюк для пришвидшення їхнього дозрівання

Зазвичай через 40-55 днів після того, як помідори починають квітнути, вони досягають стадії зрілості. Швидкість дозрівання може варіюватися залежно від сорту томатів та погодних умов.

Дачники іноді стикаються з ситуацією, коли помідори несподівано перестають дозрівати. У таких випадках, можливо, доведеться зібрати недозрілі плоди, щоб вони визріли вже поза грядкою або ж скористатися спеціальними хитрощами від досвідчених городників. Про це пише ТСН.

Що робити, щоб помідори почервоніли у відкритому ґрунті

Методика проколювання є відмінним способом стимулювання дозрівання томатів, які вирощуються на відкритих грядках. Візьміть тоненьку дерев’яну паличку або зубочистку та акуратно проколіть шкірку томата в районі плодоніжки 2-3 рази. Важливо, щоб проколи були виконані уздовж плоду і проходили через нього повністю.

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Ця процедура активізує дозрівання, і ви помітите, як томати набувають насиченого червоного кольору. Однак варто пам’ятати, що такі помідори слід вживати якнайшвидше, оскільки вони не призначені для тривалого зберігання.

Ще один метод, який сприяє дозріванню, – це надрізання стебла. За допомогою чистого гострого ножа зробіть надріз на стеблі на відстані приблизно 10 сантиметрів від поверхні землі й зафіксуйте його зубочисткою. Це уповільнить рух соків по стеблу, але зосередить енергію рослини на дозріванні томатів.

Що робити, щоб помідори почервоніли у теплиці

У теплиці можна прискорити дозрівання томатів без використання проколювання. Замість цього обмежте доступ свіжого повітря, щоб збільшити утворення конденсату. Для цього тримайте теплицю закритою протягом доби та відкривайте її тільки ввечері для провітрювання.

Також зменшення поливу та кількості мінеральних добрив може сприяти швидшому дозріванню томатів, оскільки рослини будуть змушені використовувати наявні ресурси більш ефективно.

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