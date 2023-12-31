Якщо поливати орхідеї так, то вони швидко загинуть: Поширена помилка

З настанням зимових морозів, орхідеї можуть почуватися погано. Розуміння критичних потреб рослин є ключовим для їхнього виживання в холодні місяці.

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Взимку найпоширенішою помилкою, яка призводить до загибелі орхідей, є неправильний полив. Він викликає гниття коренів, повідомляє Express.co.uk.

Найбільш очевидною причиною є надмірний полив. Слід також звернути увагу на те, де на рослині збирається вода, оскільки навіть найменші скупчення рідини між листям можуть створити основу для загнивання коренів.

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Цвітіння орхідей погано справляється з накопиченням води на них і іноді може страждати від грибкових захворювань, якщо вони занадто вологі.

Так само з мокрим листям нічого страшного, але ви повинні переконатися, що вода не збирається між листям і основним стеблом рослини. Це може призвести до гнилі крони або основного стебла.

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