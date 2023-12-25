Якщо звичайні порошки не справляються: Як вивести запах зі старого, вживаного одягу

На секонд-хендах можна знайти якісні та недорогі речі, але часто вони мають неприємний запах. Цей запах може бути викликаний різними факторами, зокрема формальдегідом, який використовують для дезінфекції одягу.

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Щоб позбутися запаху секонд-хенду, можна скористатися одним із наступних способів, про які розповіли на сайті prostoway.com.

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Сода та оцет

Цей спосіб є найпоширенішим і найефективнішим. Для його реалізації потрібно розчинити 100 мл оцту та 50 г соди в 10 л гарячої води. Речі потрібно замочити в цьому розчині на 8 годин, а потім випрати звичайним способом.

Нашатирний спирт

Щоб позбутися запаху за допомогою нашатирного спирту, потрібно змішати 10 мл нашатирного спирту 5% з 5 л гарячої води. Речі потрібно замочити в цьому розчині на 1 годину, а потім випрати в пральній машині.

Ароматизатори

Якщо запах секонд-хенду не дуже сильний, можна спробувати замаскувати його за допомогою ароматизаторів. Для цього можна використовувати ефірні масла, кавові зерна або лавровий лист. Речі потрібно просто помістити в герметичний контейнер разом з ароматизатором на кілька днів.

Важливі поради

Щоб позбутися запаху секонд-хенду, важливо дотримуватися таких порад:

Речі потрібно випрати якомога швидше після покупки.

Не варто замочувати речі з різних матеріалів в одному розчині.

Після замочування речі потрібно добре прополоскати в чистій воді.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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