ukr
Русский
Рецепти

Якщо набридла квашена: Як приготувати мариновану капусту на зиму

Ігор Романько

Як замаринувати капусту на зиму

Коли йдеться про консервацію капусти на зиму, багато вибирають квашену, але ось ще одна смачна альтернатива — маринована капуста.

Така маринована капуста виходить хрумкою та з пряним смаком томатного соусу, пише сайт pmg.ua. Вона чудово підходить як гарнір до основних страв чи просто як самостійна закуска. А ще, це чудовий спосіб насолодитися смаком літа протягом зимового періоду.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Список інгредієнтів:

  • 3 невеликі головки капусти,
  • 2,5 літра води,
  • 500 мл томатного соусу,
  • 300 мл оцту,
  • 4 столові ложки солі,
  • 400 г цукру,
  • перець горошком,
  • лавровий лист,
  • 1-2 цибулі.

Рецепт маринованої капусти:

  1. Помийте банки та висушіть їх.
  2. На дно кожної банки поставте кілька кілець цибулі.
  3. Почистіть та помийте капусту. Поріжте її на досить великі шматки та щільно запакуйте в банки. Додайте по кілька горошин перцю та лавровий лист.
  4. Готуємо маринад — у воду додайте оцет, сіль та цукор, а також томатний соус (наприклад, сацебелі). Перемішайте все та очікуйте, доки закипить.
  5. Маринад готовий, ним і залийте капусту та закрутіть кришки. Далі простерилізуйте банки приблизно 20 хвилин.
  6. Ось для вас відеорецепт маринованої капусти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти