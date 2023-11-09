Якщо набридла квашена: Як приготувати мариновану капусту на зиму
Коли йдеться про консервацію капусти на зиму, багато вибирають квашену, але ось ще одна смачна альтернатива — маринована капуста.
Така маринована капуста виходить хрумкою та з пряним смаком томатного соусу, пише сайт pmg.ua. Вона чудово підходить як гарнір до основних страв чи просто як самостійна закуска. А ще, це чудовий спосіб насолодитися смаком літа протягом зимового періоду.
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Список інгредієнтів:
- 3 невеликі головки капусти,
- 2,5 літра води,
- 500 мл томатного соусу,
- 300 мл оцту,
- 4 столові ложки солі,
- 400 г цукру,
- перець горошком,
- лавровий лист,
- 1-2 цибулі.
Рецепт маринованої капусти:
- Помийте банки та висушіть їх.
- На дно кожної банки поставте кілька кілець цибулі.
- Почистіть та помийте капусту. Поріжте її на досить великі шматки та щільно запакуйте в банки. Додайте по кілька горошин перцю та лавровий лист.
- Готуємо маринад — у воду додайте оцет, сіль та цукор, а також томатний соус (наприклад, сацебелі). Перемішайте все та очікуйте, доки закипить.
- Маринад готовий, ним і залийте капусту та закрутіть кришки. Далі простерилізуйте банки приблизно 20 хвилин.
- Ось для вас відеорецепт маринованої капусти.
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