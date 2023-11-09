Якщо набридла квашена: Як приготувати мариновану капусту на зиму

Коли йдеться про консервацію капусти на зиму, багато вибирають квашену, але ось ще одна смачна альтернатива — маринована капуста.

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Така маринована капуста виходить хрумкою та з пряним смаком томатного соусу, пише сайт pmg.ua. Вона чудово підходить як гарнір до основних страв чи просто як самостійна закуска. А ще, це чудовий спосіб насолодитися смаком літа протягом зимового періоду.

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Список інгредієнтів:

3 невеликі головки капусти,

2,5 літра води,

500 мл томатного соусу,

300 мл оцту,

4 столові ложки солі,

400 г цукру,

перець горошком,

лавровий лист,

1-2 цибулі.

Рецепт маринованої капусти:

Помийте банки та висушіть їх. На дно кожної банки поставте кілька кілець цибулі. Почистіть та помийте капусту. Поріжте її на досить великі шматки та щільно запакуйте в банки. Додайте по кілька горошин перцю та лавровий лист. Готуємо маринад — у воду додайте оцет, сіль та цукор, а також томатний соус (наприклад, сацебелі). Перемішайте все та очікуйте, доки закипить. Маринад готовий, ним і залийте капусту та закрутіть кришки. Далі простерилізуйте банки приблизно 20 хвилин. Ось для вас відеорецепт маринованої капусти.

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