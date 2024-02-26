Якщо це вже не перший улюбленець: які породи котів можуть уживатись з іншими

Мрієте про пухнастий рай у вашій оселі, де котики мирно співіснують та ладнають один з одним? Тоді вам важливо знати, які породи котів найкраще підходять для життя в компанії.

Відео дня

Пам'ятайте, що кожен кіт має свій унікальний характер, тому навіть представники однієї породи можуть по-різному реагувати на інших тварин. Тому знайомство котів рекомендується проводити поступово та під вашим пильним наглядом, пише УНІАН.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Експерти стверджують, що ось ці 10 порід з легкістю поділять ваш дім та ваше кохання:

1. Японський бобтейл: доброзичливий та безстрашний, завжди готовий до спілкування з іншими котами.

2. Девон Рекс: ласкавий та грайливий, обожнює лащитися до людей та інших котів.

3. Екзотична короткошерста: спокійна та лагідна, любить сидіти на колінах у господаря та мирно ладнати з іншими пухнастиками.

4. Регдолл: одна з найспокійніших порід, легко знаходить спільну мову з іншими котами.

5. Бенгальська кішка: активна та грайлива, безстрашна та товариська, чудово ладнає з іншими котами.

6. Перська кішка: пухнаста, доброзичлива та ласкава, завдяки своїй невимушеній поведінці легко знаходить спільну мову з іншими пухнастиками.

7. Абіссінська кішка: любить людей та тварин, стає чудовим компаньйоном для інших котів.

8. Бірманська кішка: спокійна та терпляча, чудово ладнає з котами та маленькими дітьми.

9. Російська блакитна кішка: грайлива та доброзичлива, завдяки своїй "собачій" вдачі легко знаходить спільну мову з іншими котами.

10. Мейн-кун: лагідний велетень, який з радістю поділить ваш дім та свою любов з іншими котами.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти сплять на ногах у господарів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!