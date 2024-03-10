Якщо до виходу 5 хвилин: як швидко нанести макіяж

Буває, що ранкова метушня та клопоти не залишають часу на повноцінний макіяж. Проте бажання виглядати охайно та свіжо ніхто не відміняв. Тому вміти швидко та красиво нафарбуватися - справжнє мистецтво. Раніше ми ділилися порадами, як зробити макіяж стійким, а тепер розповімо, як виконати його за 5 хвилин без ефекту маски.

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Для сяючої та доглянутої шкіри потрібно знати кілька правил нанесення макіяжу. Виявляється, це можна зробити легко та швидко, як повідомляє "Телеграф".

Як зробити макіяж за 5 хвилин

- Почніть з нанесення крему з SPF. Використовуйте його незалежно від пори року та погоди на вулиці. Наносьте достатню кількість засобу.

- Наступний крок - тональна основа. Розтушовуйте її спонжем - так не утворюватимуться лінії та нерівності, як при використанні пензлика. Уникайте щільних тональних кремів для швидкого макіяжу.

- Перейдіть до консилера. Нанесіть невелику кількість під очі та розтушуйте спонжем. Залишки консилера на спонжі можна нанести на зовнішню частину повіки.

- Потім оформіть обличчя. Нанесіть бронзер і рум'яна на потрібні ділянки. За необхідності приберіть залишки засобів спонжем.

- Бронзером і рум'янами підфарбуйте повіки, починаючи від зовнішнього куточка і розтушовуючи до вилиць. Так ви створите ліфтинг-ефект і зможете відмовитися від тіней.

- Розчешіть брови гелем чи воском. Не робіть їх надто високими - так можна зіпсувати макіяж.

- На завершення нафарбуйте вії тушшю та нанесіть блиск на губи. Уникайте матових помад, їх нанесення вимагає більше часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити гарний макіяж.

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