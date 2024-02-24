Йому також потрібен стоматолог: як правильно чистити зуби коту

На жаль, й котам потрібен стоматолог. Подібно до людей, кішки теж потребують догляду за порожниною рота, аби запобігти утворенню зубного каменю та нальоту. Крім дискомфорту, хвороби зубів можуть призвести до втрати зубів, інфекції та навіть скоротити тривалість життя тварини.

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Отже, чищення зубів - найкращий спосіб зберегти здоров’я зубів у кота. Хоча це може здатися складним завданням, більшість кішок можна навчити терпіти процедуру за певних умов. Про це пише Телеграф.

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Перед початком обов’язково проконсультуйтеся з ветеринаром щодо стану зубів та рекомендацій стосовно частоти та методів чищення. Ось докладні поради щодо безболісного чищення зубів котам:

Підберіть спеціальну зубну щітку з м’якою щетиною, яка досягає межі зуба та ясен. Оберіть спокійний час та місце. Посадіть кота на коліна чи стіл та відкрийте пащу під кутом 45 градусів. Спочатку змочіть щітку у воді з консервів тунця – це допоможе створити позитивні асоціації. Використовуйте спеціальну котячу зубну пасту та поступово навчіть кота її смак. Акуратно чистіть зуби від передньої частини рота до задньої. Витрачайте 2-3 хв. Заохочуйте та винагороджуйте кота після процедури.

Так, з достатньою наполегливістю та терпінням, чищення зубів для кішки може стати звичною справою!

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