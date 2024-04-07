'Еліксир молодості' для мозку та тіла: названі найкращі продукти для сніданку, які варто вживати жінкам за 40

Споживання цієї комбінації їжі може стати чудовим джерелом віталізації для вашого розуму та фізичного здоров’я. Мова йде про шпинат та курячі яйця.

Ці інгредієнти надзвичайно добре впливають на здоров’я жінок, особливо в певному віці. Вживання такого сніданку сприятиме підтримці функцій жіночої репродуктивної системи, допоможе уникнути раннього старіння та зарядить енергією на весь день. Команда UAportal пропонує розглянути, які переваги мають шпинат та яйця для здоров’я, і хто повинен уникати їх вживання.

Яка користь шпинату для здоров’я: кому не можна їсти

Шпинат є справжнім скарбом корисних елементів, включаючи вітаміни С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, а також антиоксиданти, які допомагають боротися з запаленнями та онкологічними захворюваннями.

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Цей зелений листовий овоч також багатий на мінерали, такі як залізо, цинк, магній, калій та кальцій, які сприяють виведенню токсинів, зниженню рівня холестерину та профілактиці серцево-судинних та нейрологічних захворювань. Йод, що міститься у шпинаті, підтримує здоров’я щитовидної залози.

Однак, через вміст щавлевої кислоти, шпинат не рекомендується особам з проблемами сечовивідної системи, а також тим, хто страждає на подагру чи має порушення обміну речовин.

Яка користь яєць для здоров’я: кому не можна їсти

Яйця - це відмінне джерело лецитину, який стимулює мозкову активність та допомагає запобігти нейродегенеративним захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера, деменція та склероз. Вони також є цінним джерелом білка, необхідного для побудови м’язової тканини.

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Крім того, яйця сприяють зміцненню кісток, зубів, нігтів та волосся, роблячи їх міцнішими та здоровішими. Регулярне вживання яєць може покращити стан шкіри та прискорити ріст волосся.

Проте, щоб уникнути ризику зараження сальмонельозом, яйця потрібно ретельно мити перед вживанням. Людям з високим рівнем холестерину та алергією на яєчний білок слід обмежити споживання яєць, оскільки вони можуть викликати алергічні реакції.

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