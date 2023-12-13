Олена Кравець відповіла на критику щодо виділення понад 27 мільйонів на її програму з бюджету

На телеканалі "Дім" щосуботи увечері транслюють програму "Тихий вечір з Оленою Кравець". Її ведучою є акторка студії "95 квартал" Олена Кравець.

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Днями стало відомо, що Олен Кравець отримала з державного бюджету понад 27 млн грн на створення авторського вечірнього шоу "Тихий вечір". Відповідний тендер розміщено на електронному майданчику закупівель Prozorro.

Тендер оголосили 20 січня 2023 року, спочатку планувалося виділення на шоу Кравець понад 32 млн грн, 28 листопада до договору внесли зміни й знизили ціну договору до 27 528 000 грн.

ЗМІ писали, що цих коштів могло б вистачити на закупівлю 1400 FPV-дронів.

Після серії критики телеканал "Дім" опублікував пояснення щодо тендеру:

"У 2023 році фінансування програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" становитиме 27,5 млн грн замість 32,8 млн грн, які були заплановані на початку року. Зменшення фінансування на 5,3 млн грн пов’язане з меншою кількістю випусків, вироблених протягом 2023 року".

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Зазначається, що "кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі".

Олена Кравець у своєму Фейсбуці теж відреагувала на звинувачення.

"Я особисто теж хочу внести ясність, аби зупинити поширення наклепу та брехні, яка розповсюджується тими, кому це вигідно. Що треба знати. Кошти, про які йдеться, були дійсно виділені каналу, і призначалися для зйомок програми у 2023 році. У 2024 програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Прозорро про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною", – написала вона.

Кравець додала, що "є обличчям і ведучою програми".

"Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки й не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Вся команда "Тихого вечора", а це велика кількість людей, робить свій внесок у інформаційну війну", – додала акторка й ведуча.

За її словами, програма "Тихий вечір", не зважаючи "на заспокійливу назву", – це "шоу з активною позицією".

Нагадаємо, у липні 2023 р. стало відомо, що Міністерство культури виділило мільйони гривень для створення серіалу "СМТ Інгулець" компанії Юрія Горбунова. Телеведучий заявляв, що це "зовсім невеликі кошти" для серіалу на 24 серії. Після низки скандалів Горбунов повідомив, що відмовляється від державних коштів, виділених на створення серіалу.

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