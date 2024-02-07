Експерти розповіли про потужний домашній засіб для боротьби з пліснявою на стінах

Цвіль може вразити стіни будь-якого приміщення, особливо в холодну погоду. На щастя, є спосіб видалити її, не пошкодивши фарбу.

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Надлишок вологи може спричинити появу цвілі на поверхнях стін і під фарбою. Експерти рекомендують створити природний очисний розчин для видалення поверхневої цвілі, повідомляє Express.co.uk.

Для цього змішайте чашку білого оцту і чверть чашки мильного засобу у відрі теплої води. Білий оцет допомагає протидіяти цвілі, тоді як мило посилює очисну дію.

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Для великої кількості цвілі під фарбою подумайте про використання харчової соди, змішаної з водою, щоб створити пасту, яка зможе проникнути та підняти цвіль з-під фарби. Почніть із склянки харчової соди та додайте більше порошку, якщо потрібно, щоб отримати консистенцію густої пасти.

Потім почніть використовувати миючу суміш для знищення цвілі та щітки для чищення, щоб обережно почистити уражені ділянки. Рясно нанесіть розчин і протріть цвіль, обережно, щоб щетина не пошкодила фарбу.

Обережно потріть круговими рухами, але не тріть настільки сильно, щоб не пошкодити нижній шар фарби. Мета полягає в тому, щоб підняти й видалити цвіль, не пошкодивши фарбу.

Часто протирайте стіни чистими ганчірками або губками, щоб увібрати зайву вологу та видалити залишки цвілі. Працюйте невеликими ділянками та постійно промивайте інструменти та змінюйте ганчірки, щоб запобігти поширенню спор цвілі.

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