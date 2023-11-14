Як правильно налаштувати радіатор опалення, щоб зекономити кошти: дієвий лайфхак

Терморегулятори - зручний інструмент для підтримання необхідного температурного режиму в приміщенні та економії коштів, але є деякі важливі моменти, на які варто звернути увагу. Терморегулятори на батареях - це пристрої, які регулюють температуру в приміщенні, відкриваючи та закриваючи клапан на радіаторі. Зазвичай вони мають мітки з цифрами від 1 до 5 або від 0 до 7, що дозволяє вибрати бажану температуру.

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Про це пише ukr.media.

Цифри на терморегуляторах вказують на рівень нагріву радіатора. Тобто цифра 1 буде означати, що батарея буде ледь тепла, а 7 – гаряча.

Важливо зазначити, що цифри на терморегуляторі не представляють собою точних значень температури, а лише рекомендації для створення комфортного режиму. Також важливо враховувати, що температура в приміщенні залежить від різних факторів, таких як площа кімнати та кількість вікон.

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Найоптимальнішою температурою вважається діапазон 19-22 °C, зокрема для дорослих, людей похилого віку та дітей, за рекомендацією ВООЗ. Щодо заощаджень на вимкнених батареях, важливо уникати встановлення терморегулятора на 0 чи сніжинку при ненадовго залишеному будинку, оскільки це може призвести до збільшеного споживання енергії при наступному прогріві приміщення.

Загалом, правильне встановлення та використання терморегулятора може допомогти значно знизити витрати на опалення та забезпечити комфортну температуру в приміщенні.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, коли вдома немає опалення.

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