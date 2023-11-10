Експерти підказали, яким породам собак варто купляти теплий одяг

Існують загальні поради щодо вибору одягу для собак в холодний період року. Якщо ваша порода відсутня у списку, то слід уважно спостерігати за вашим чотирилапим другом під час прогулянок.

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Про це пише Ukr.media.

В загальному, зимовий одяг рекомендується для собак без підшерстка або короткошерстних порід. Також варто бути уважними до коротконогих порід, таких як коргі, японський хін, такса, і до всіх мініатюрних собак, наприклад, пекінес, гавайський бішон, французький бульдог.

До групи "лисих" порід входять, наприклад, китайський чубатий собака і голий тер'єр. Але навіть деякі мисливські породи собак можуть відчувати холод.

Також важливо пам'ятати про одяг для літніх собак, вагітних та годуючих псів.

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Симптоми переохолодження собаки включають втомленість, дрижання та зниження температури тіла. У цьому випадку собака намагатиметься знайти тепле місце.

Підбір одягу повинен враховувати погодні умови, особливості породи та зручність для собаки. Розміри одягу мають відповідати розмірам вашої собаки, включаючи обхват шиї, грудей та довжину спини. Крім одягу, можна також розглянути взуття для собак, але улюбленцю може бути важко до нього звикнути.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку по поведінці.

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