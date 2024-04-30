Експерти підказали, як зберегти листя салату свіжим до 30 днів

Можна уникнути в’янення, потемніння та пліснявіння салату, фруктів і овочів за допомогою розумного способу зберігання їжі. Зокрема, листя салату може залишатися свіжим до 30 днів.

Усе, що потрібно зробити, це загорнути щойно куплений салат у фольгу перед тим, як поставити його в холодильник. Про це повідомляє Express.co.uk.

Наприклад, зелена цибуля та спаржа зберігатимуться довше, якщо помістити їх у склянку, наповнену невеликою кількістю води, а потім нещільно покласти на них поліетиленовий пакет. Так вони залишаться свіжими до двох тижнів.

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Неправильне зберігання огірків у холодильнику призведе до того, що вони стануть м’якими протягом трьох днів. Натомість варто покласти їх у поліетиленовий пакет; проткнути в пакеті кілька отворів для вентиляції та помістити в прохолодне місце на кухні.

Що стосується помідорів, то їх теж краще не тримати в холодильнику, як і картоплю. Коли справа доходить до зберігання трав, потрібно намочити паперовий рушник, згорнути трави в нього та помістити в пакет на блискавці, а потім у холодильник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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