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Експерти підказали, як зберегти листя салату свіжим до 30 днів

Анастасія Крищук

Експерти підказали, як зберегти листя салату свіжим до 30 днів
Як зберегти листя салату свіжим до 30 днів

Можна уникнути в’янення, потемніння та пліснявіння салату, фруктів і овочів за допомогою розумного способу зберігання їжі. Зокрема, листя салату може залишатися свіжим до 30 днів.

Усе, що потрібно зробити, це загорнути щойно куплений салат у фольгу перед тим, як поставити його в холодильник. Про це повідомляє Express.co.uk.

Наприклад, зелена цибуля та спаржа зберігатимуться довше, якщо помістити їх у склянку, наповнену невеликою кількістю води, а потім нещільно покласти на них поліетиленовий пакет. Так вони залишаться свіжими до двох тижнів.

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Неправильне зберігання огірків у холодильнику призведе до того, що вони стануть м’якими протягом трьох днів. Натомість варто покласти їх у поліетиленовий пакет; проткнути в пакеті кілька отворів для вентиляції та помістити в прохолодне місце на кухні.

Що стосується помідорів, то їх теж краще не тримати в холодильнику, як і картоплю. Коли справа доходить до зберігання трав, потрібно намочити паперовий рушник, згорнути трави в нього та помістити в пакет на блискавці, а потім у холодильник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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