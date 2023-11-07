Експерти підказали, як часто потрібно міняти постіль, щоб не з‘явились клопи

Регулярна зміна постільної білизни має велике значення, і це стосується не лише гігієни та естетики. Постійна зміна постільної білизни сприяє уникненню зустрічі з неприємними паразитами - постільними клопами, які віддають перевагу брудній білизні.

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Постільні клопи є паразитичними комахами, які досить важко знищити, якщо вони вже вторглися в оселю. Проте, існують методи, які можуть запобігти цій проблемі, інформує видання The Mirror.

Постільні клопи можуть бути небезпечними. Це маленькі комахи, які живляться переважно кров'ю людини. Укуси клопів можуть викликати свербіж, алергічні реакції і порушення сну. Крім того, вони можуть передавати інфекційні захворювання. Знищити цих паразитів вкрай важко, оскільки вони виявляють стійкість до отрут.

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Для запобігання проблемі поширення постільних клопів, фахівці рекомендують регулярно міняти постільну білизну. Експерти рекомендують наступний графік заміни різних компонентів постелі:

напірники - кожні два-три дні;

простирадла - кожних сім днів;

наматрацники - кожного місяця;

підковдри потрібно прати кожних сім днів;

подушки рекомендується прати кожні пів року.

Якщо вже відбулося зараження постільними клопами, важливо прати всі текстильні вироби при максимальній температурі, оскільки висока температура знищує паразитів та їхні яйця. Ознаками наявності постільних клопів є краплі крові від укусів, невеликі коричневі плями (екскременти клопів) та незвичний солодкуватий запах.

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