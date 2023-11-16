Експерти пояснили, навіщо класти алюмінієву фольгу у взуття

З настанням холодів актуальним стає питання захисту від холоду. Одним зі способів, який може допомогти, є використання алюмінієвої фольги.

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Алюмінієва фольга має високу тепловідбивну здатність. Це означає, що вона відбиває тепло назад у тіло, не даючи йому випаровуватися, пише Sante Plus.

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Як використовувати фольгу для захисту ніг

Візьміть устілку зі взуття та покладіть її на шматок фольги, складений удвоє. Потім обріжте фольгу за формою устілки. Застеліть дно взуття фольгою, а потім покладіть устілку.

Це простий і недорогий спосіб утеплити взуття і не зменшити його у розмірі, як, наприклад, якби ви зробили устілку з хутра.

Фольга не повинна прилягати до шкіри, щоб не подряпати її та не викликати роздратування. Тому кладіть фольгу саме під устілку, а не зверху. Для того, щоб захистити ноги від холоду, також важливо правильно підібрати взуття. Взуття повинно бути теплим і зручним. Також важливо носити шкарпетки з натуральних матеріалів, які добре пропускають повітря.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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