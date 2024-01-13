Експерти пояснили, чому не можна взимку сушити одяг на батареї

Чимало людей стикалися з цвіллю у будинках, і багато хто ненавмисно погіршує ситуацію, неправильно сушивши одяг у приміщенні. Зокрема, йдеться про сушіння одягу на батареї.

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Одним із ключових способів уникнути цвілі та боротися з вологістю є правильне сушіння білизни. Експерти стверджують, що сушіння одягу на радіаторах не лише блокує тепло, але й заважає повітрю циркулювати, повідомляє Express.co.uk.

Це також випускає велику кількість водяної пари в будинок, коли одяг висихає, що може призвести до конденсації.

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Сушіть одяг на вулиці, коли це можливо. Якщо потрібно сушити одяг у приміщенні, використовуйте сушильну стійку. Під час сушіння одягу в приміщенні відкрийте вікно або двері, щоб збільшити вентиляцію.

Розвішування одягу над радіаторами може спричинити розвиток цвілі. Пліснява може спричинити всілякі пошкодження, включаючи плями на лакофарбовому покритті, не кажучи вже про алергени, які може виробляти цвіль.

Крім того, це може збільшити вартість рахунку за опалення. Розвішування одягу над радіатором не дозволить йому обігрівати будинок, а отже котлу доведеться працювати більше.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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