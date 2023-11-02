Експерти пояснили, чому не можна зберігати сир у харчовій плівці

Твердий сир варто зберігати у холодильнику. Однак для пакування фахівці не радять використовувати харчову плівку.

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Твердий сир і м'який сир слід зберігати по-різному, а іноді і в різній упаковці. Про це повідомляє Express.co.uk.

Експерти з м’яких сирів рекомендують зберігати попередньо нарізані м’які сири в герметичній пластиковій коробці в холодильнику. Вощений сирний папір дозволяє сиру дихати, не даючи йому висохнути.

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Знавці радять уникати загортання сиру в харчову плівку або фольгу. Таке пакування змусить сир пітніти та вплине на смак.

Що стосується місця розташування сиру в холодильнику, експерти рекомендують зберігати сир у верхній частині дверцят холодильника, щоб запобігти його висиханню.

Більшість сирів поставляється в поліетиленовій упаковці. Фахівці радять вийняти сири з поліетиленової упаковки, в якій вони постачаються, і знову загорнути їх у пергаментний папір.

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