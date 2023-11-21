Експерти пояснили, якою має бути температура, щоб орхідея знову зацвіла

Найкрасивіша частина орхідеї – це її цвітіння, і, на жаль, за ними може бути важко доглядати. Догляд за орхідеями може бути виснажливим процесом.

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Орхідеї можна спонукати до повторного цвітіння за допомогою належного догляду та уваги. Джин Кабальєро, співзасновник GreenPal, стверджує, що є кілька способів, повідомляє Express.co.uk.

Одна порада, яка особливо виділяється, це потреба кімнатної рослини у правильній температурі. Експерт наполягав на тому, що більшість орхідей потребують невеликого зниження температури вночі.

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Власники орхідей повинні прагнути до різниці між днем ​​і ніччю на 10-15 градусів. Окрім температури, власникам рослини особливо важливо ставитися до світла.

Орхідеї потребують багато світла, але не прямого сонячного світла. Ідеально підійде вікно, яке виходить на південь або схід.

Правильна кількість світла має вирішальне значення. Занадто мало, і вони не будуть цвісти, занадто багато, і їхнє листя може згоріти.

Нарешті, якщо орхідея тривалий час не цвіла, її варто пересадити. Іноді проста пересадка орхідеї у свіжу суміш може спонукати її зацвісти. Зазвичай орхідеї потрібно пересаджувати кожні 18-24 місяці.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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