Експерти пояснили, як доглядати за садом в морози, щоб зменшити шкоду рослинам

Взимку важливо переконатися, що сад витримає холод. Для цього варто вжити деяких профілактичних заходів, зокрема вкрити ніжні рослини та захистити кущі та дерева.

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Також важливо постійно поливати ваші рослини, тому що вони можуть важко витягувати воду з коренів, якщо ґрунт замерз або покритий снігом. Про це повідомляє Express.co.uk.

Ніжні рослини, багаторічники та будь-які недавно посаджені рослини потребують додаткового догляду під час сніжної та холодної погоди. Експерти рекомендують накрити ці рослини, щоб забезпечити їм певну ізоляцію, використовуючи перевернуте відро або квітковий горщик.

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Садівничий фліс також є хорошим методом, який можна придбати у великому рулоні та нарізати за розміром. Великі кущі та дерева можна обернути мішковиною або спеціальними плівками для дерев, щоб захистити стовбури молодих або чутливих дерев від снігу та льоду.

Також важливо струсити надлишки снігу з гілок, щоб запобігти їх згинання або ламання. Рослини у горщиках варто перенести в захищене місце.

Також слід уникати прогулянок по засніженому газону, оскільки це пошкодить газон. Ходіння ущільнює сніг, утруднюючи траві можливість під ним дихати та отримувати поживні речовини.

Однак важливо продовжувати поливати рослини навіть у холодну погоду, роблячи це у другій половині дня, коли найтепліше.

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