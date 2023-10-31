Експерти пояснили, як легко зробити 'м'яке' листя салату знову хрустким

Листя салату досить швидко може зів'янути та стати м'яким. Однак існують способи, які допоможуть повернути йому хрустку структуру.

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Зокрема, можна занурити листя у воду, щоб клітини рослини наповнилися вологою. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак важливо використовувати крижану воду. Це дозволить салату швидше стати твердим та хрумким.

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Окрім цього у воду можна додати цукор. Це сприятиме відновленню листя та повернення хрусткості.

Після покупки, листя важливо вимити та обтерти паперовим рушником. Чисті листки можна нарізати та покласти до герметичної ємності.

У тару треба додати вологу тканину та покласти у холодильник. Так листя салату довго залишатиметься свіжим.

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