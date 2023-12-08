Експерти пояснили, як легко позбутися жиру на дверцятах духовки

Очищення дверцят духовки часто може бути однією з найнеприємніших частин виконання кухонних справ. Однак є простий спосіб назавжди видалити стійкі плями коричневого жиру.

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Йдеться про таблетки для миття посуду. Вони виготовляються з концентрованим миючим засобом для посудомийних машин, тобто вони можуть без проблем прорізати стійкі плями від їжі, повідомляє Express.co.uk.

Таблетки також мають абразивну поверхню, що означає, що можна легко позбутися плям, не витрачаючи довгий час на відтирання біля дверцят духовки. Більшість таблеток для миття посуду також не дорогі.

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Знадобиться лише тепла вода, серветка з мікрофібри та таблетка для миття посуду. Для початку налийте теплу воду в невелику миску. Відкрийте дверцята духовки та обережно занурте дно таблетки для миття посуду в миску.

Слідкуйте, щоб таблетка не залишалася в мисці надто довго, оскільки вона може почати розчинятися. Після занурення, протріть таблеткою внутрішню поверхню скла духовки.

Коли розчин для миття посуду потрапить на скляні дверцята, скористайтеся тканиною з мікрофібри, щоб очистити дверцята духовки, і плями повинні почати зникати.

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