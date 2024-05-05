Експерти пояснили, як легко та дешево вивести коричневі плями з білих шкарпеток

Білі шкарпетки часто вкриваються плямами, які важко видалити. Однак фахівці запропонували дешеву та екологічну альтернативу агресивним відбілювачам.

Кетрін Ренч, експертка із прибирання з екологічного сайту Planet Friendly Living, пояснила, що кристали соди чудово працюють у такому випадку. Про це повідомляє Express.co.uk.

Соду також можна використовувати для попереднього прання. Вона особливо ефективна для видалення інших плям, таких як кров, масло, чай або кава.

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Достатньо замочити забруднені білі шкарпетки в розчині, який складається з трьох-чотирьох столових ложок кристалів соди і теплої води. Помістіть шкарпетки всередину миски і залиште їх на пару годин, але краще на ніч.

Потім покладіть шкарпетки в пральну машину і виперіть їх, як зазвичай. Плями на білих шкарпетках повинні повністю зникнути.

Кристали соди також можна використовувати в пральній машині, щоб допомогти шкарпеткам, а також іншому одязі стати м’якшими під час прання. Просто додайте дві столові ложки кристалів соди в дозатор миючого засобу пральної машини і запустіть звичайне прання.

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