Експерти пояснили, як зберігати почищену картоплю без лимонного соку

Картопля може зберігатися місяцями, якщо її залишити цілою з неушкодженою шкіркою, але якщо її очистити, це не так. Однак очищена картопля досить швидко стає коричневою.

Відео дня

За словами фахівців, є спосіб зберегти очищену картоплю світлою протягом додаткових 24 годин. Для цього не знадобиться лимонний сік, повідомляє Express.co.uk.

Занурення очищеної та нарізаної картоплі у воду допомагає запобігти окисленню, яке забарвлює відкриту м’якоть у коричневий колір. Процес окислення не зробить картоплю небезпечною для споживання, але він змінить її смак, тому варто спробувати його зупинити.

Читайте також: Що не варто робити при зберіганні картоплі: поради

Наповніть герметичну ємність наполовину холодною водою та відставте. Коли вся картопля буде в контейнері, заповніть його доверху водою, щоб вона була повністю занурена.

Закрийте контейнер кришкою та зберігайте його в холодильнику до 24 годин. Перш ніж готувати замочену картоплю, переконайтеся, що її промито, злийте воду та висушіть, якщо ви не збираєтеся її варити.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!