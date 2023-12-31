Експерти пояснили, чим можна швидко прибрати сморід з холодильника
Чимало людей страждає через те, що у холодильнику тримається неприємний запах. Особливо запахи можуть накопичуватися у святкові дні та після них.
Однак цієї проблеми можна легко позбутися. Про це повідомляє News24.
Для цього знадобиться мелена натуральна кава. Вона має здатність вбирати неприємні запахи.
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Насипте в тарілку трохи кави та поставте на ніч в холодильник. Досить швидко від запаху не лишилось і сліду.
Однак спершу варто прибрати джерело проблеми та вимити полиці. Так проблему точно буде усунуто.
Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися неприємного запаху в приміщенні.
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