Експерти виявили ще один ризик переведення годинників: існує небезпека для водіїв

Науковці з Італії та Великобританії виявили, що переведення годинників на літній час може негативно впливати на стиль водіння, роблячи його більш ризикованим.

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Дослідження, опубліковане в журналі "Accident Analysis and Prevention", показало, що водії, які втратили годину сну через перехід на літній час, частіше роблять небезпечні маневри на дорогах, пише dailymail.co.uk.

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Вчені протестували 23 італійських чоловіків-водіїв на симуляторі водіння до і після переходу на літній час.

Результати показали, що після переведення годинників:

40% учасників експерименту почали частіше робити ризиковані обгони.

Водії значно скорочували дистанцію між своїм автомобілем та велосипедистами.

Загалом, стиль водіння ставав більш ризикованим, з більшою кількістю різких маневрів та гальмування.

Вчені вважають, що це пов'язано з порушенням циркадних ритмів, які регулюють сон і неспання.

Це дослідження додає до попередніх досліджень, які показали, що перехід на літній час може мати негативні наслідки для здоров'я, включаючи підвищення ризику серцевого нападу.

Вчені рекомендують людям бути більш уважними за кермом після переходу на літній час, а також дати собі час на адаптацію до нового режиму сну.

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