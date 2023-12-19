Експерти назвали смачний інгредієнт для різдвяної вечері, який допоможе зберегти серце здоровим

Різдвяна вечеря є одним із найочікуваніших аспектів святкового сезону. Однак надмірне споживання жирного та смаженого може бути шкідливим для здоров’я.

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Однак журавлинний соус містить потужні антиоксиданти та вітаміни. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вона може допомогти полегшити будь-які симптоми артриту. Але варто вибрати соус зі зниженим вмістом цукру, або приготувати власну версію.

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Журавлина також може допомогти запобігти інфекціям сечовивідних шляхів. Наукові дослідження показали, що журавлина містить сполуки, які допомагають запобігти інфекціям сечовивідних шляхів.

Деякі дослідження показують, що антиоксиданти в журавлині можуть позитивно впливати на здоров’я серцево-судинної системи. Вони можуть допомогти знизити кров’яний тиск і покращити рівень холестерину рівнів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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