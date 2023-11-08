Експерти назвали топ-5 фруктів, які викликають появу зайвої ваги

Всі ми звикли думати, що фрукти можна споживати на дієті. Але це не так. Через високу калорійність деякі фрукти дозволені лише у дуже обмеженій кількості.

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Про це пише Радіотрек.

Кокос

М'якоть кокоса містить велику кількість жирів, які можуть бути небезпечними для талії та серця.

Манго

Солодкі манго також можуть бути небезпечними для фігури, тому важливо контролювати кількість споживання цього смачного фрукту.

Банани

Банани теж відзначаються високим вмістом калорій, і навіть невелике переїдання може призвести до надмірного збільшення в області живота та стегон.

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Хурма

Любителі хурми також повинні бути обережними. Цей фрукт містить багато цукру.

Виноград

Виноград є одним із найпідступніших фруктів, особливо якщо він дуже солодкий. Чим солодший сорт, тим більше ви ризикуєте фігурою.

Отже, ті, хто хвилюється за фігуру або бореться з надмірною вагою, повинні контролювати споживання цих фруктів і обмежувати їх споживання до двох разів на тиждень.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти краще не їсти на ніч.

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