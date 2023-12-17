Експерти назвали температуру прання, за якої рушники залишатимуться м'якими

З часом рушники можуть ставати жорсткими та неприємними на дотик. Однак є способи запобігти цьому, і все починається з того, як ви їх перете.

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Експертка із прибирання Ненсі Емері з Drench поділилася своїми найкращими порадами, як зробити рушники м’якими. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перша порада – переконатися, що в барабані пральної машини достатньо місця. Переповнення пральної машини насправді може дуже пошкодити рушники.

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Це обмежує кількість місця для речей, щоб змити весь бруд і миючий засіб. Варто прати до трьох рушників одночасно, але не більше.

Що стосується температури води, гаряче прання може бути ефективнішим для знищення бактерій, але краще зберегти волокна рушника. Періть рушники при температурі від 30 до 40 градусів, щоб зберегти їхні волокна.

Тепла вода краще вбирає миючий засіб, своєю чергою залишаючи на рушниках менше хімічних речовин, що робить їх жорсткими.

Пом’якшувач тканини може зробити рушники жорсткішими. Пом’якшувач покриває волокна рушника і з часом може накопичуватися. Додавання однієї чашки оцту до прання може видалити залишки мила на рушниках.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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