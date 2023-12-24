Експерти назвали засіб, який змусить вапняний наліт у туалеті 'зникнути на очах'

Вапняний наліт у туалеті – це те, що люди, які живуть у районах з жорсткою водою, бачать регулярно. Унітази будуть виглядати брудними весь час.

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Жодна кількість відбілювача чи чищення не видалить жахливий коричневий наліт з дна або з боків унітаза. Проте є один засіб, який швидко знищує наліт, повідомляє Express.co.uk.

Вапняний наліт – це тверде мінеральне відкладення. Для боротьби з ним у побуті добре підходить лимонна кислота.

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Відкачайте більшу частину води з унітаза за допомогою щітки, а потім покладіть туди пару столових ложок лимонної кислоти. Додайте гарячої води, і вона легко розчиниться.

Відбілювач відбілює, він не видаляє вапняний наліт. Лимонна кислота при взаємодії з нальотом швидко усуває його.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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