Експерти назвали саморобний освіжувач повітря, який швидко усуне неприємні запахи з кухні

Деякі продукти, такі як риба, яйця та капуста, часто можуть залишати неприємні запахи на кухні. Якщо їх не позбутися швидко, аромати поширюватися по всьому будинку.

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Фахівці назвали природні засоби, які допоможуть позбутися неприємних запахів. Зокрема, білий оцет це один із найефективніших інгредієнтів для усунення ароматів, повідомляє Express.co.uk.

Білий оцет поглинає запахи риби. Після приготування залиште миску з оцтом на стільниці на кілька годин або навіть на ніч.

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Білий оцет кислий і хімічно змінює та нейтралізує запахи, з якими він контактує. Оцет також має антибактеріальні властивості і усуває бактерії.

Також можна приготувати домашній освіжувач повітря з лимонних шкірок, паличок кориці та меленого імбиру. Потрібно помістити інгредієнти в каструлю з киплячою водою і залишити на повільному вогні принаймні 15 хвилин і запах зникне.

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