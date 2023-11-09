Експерти назвали прості поради, які допоможуть уникнути плісняви вдома

Взимку у квартирах з’являється цвіль, оскільки повітря в приміщенні вологе через увімкнені радіатори. Цвіль може навіть серйозно вплинути на здоров’я, особливо для тих, хто має алергію, астму або ослаблену імунну систему.

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Вдихання або торкання спор цвілі може викликати алергічну реакцію, наприклад чхання, нежить, почервоніння очей і висип на шкірі. Однак прості поради допоможуть запобігти утворенню цвілі, повідомляє Express.co.uk.

Коли ви вранці застеляєте ліжко, обов’язково зніміть підковдру та відкрийте вікно спальні. Це дозволяє волозі легко виходити з кімнати та знижує ймовірність утворення плісняви.

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Готуючи на кухні чи миючись у ванній кімнаті, завжди використовуйте витяжний вентилятор і регулярно протирайте його. Це також допоможе позбутися зайвої вологи.

Якщо ви кип’ятите чайник або готуєте, завжди тримайте вікно відкритим, щоб водяна пара могла вийти. Якщо дотримуватися цих звичок протягом дня, ви зможете пережити зиму, не турбуючись про цвіль або вогкість.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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