Експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло

Деякі електронні пристрої все ще споживають електроенергію, навіть коли вони перебувають у режимі очікування. Таким чином, непомітно, зростають рахунки за світло.

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Експерти з енергетики назвали прилади, які споживають електроенергію в режимі очікування. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кухонна техніка

Деякі з найбільших марнотратників на кухні включають мікрохвильову піч, яка споживає близько чотирьох Вт, коли не використовується, і кавоварку.

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Телевізори

Телевізори споживають трохи енергії, коли вони в режимі очікування, тому завжди краще вимикати їх, коли вони не використовуються.

Ігрові приставки

Режим очікування використовує потужність для виявлення оновлень програмного забезпечення та введення голосових команд або пультів дистанційного керування. Більшість консолей мають "режим економії енергії". Перегляньте інструкцію з експлуатації консолі, щоб дізнатися, як це активувати.

Комп'ютери

Якщо ваш комп’ютер залишити підключеним до розетки, він усе ще споживає електроенергію. Монітори ПК споживають стільки ж, скільки й телевізори в режимі очікування.

Мобільні телефони та зарядні пристрої

Якщо ви залишите телефон підключеним до мережі, він продовжує споживати електроенергію, але якщо ви залишите зарядний пристрій без підключеного телефону, кількість електроенергії, яку він споживає, буде невеликою.

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