Експерти назвали ідеальну температуру для прання постільної білизни

Існує багато суперечок щодо того, при якій температурі прати постільну білизну. Якщо постільну білизну не випрати при правильній температурі, бактерії та мікроби можуть розвиватися навіть після прання.

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Експерти Melt поділилися своїми думками, при якій температурі потрібно прати постільну білизну. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хоча прання при нижчій температурі є кращим для навколишнього середовища з точки зору споживання енергії, існує більше факторів, які слід враховувати.

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Прання при температурі 60°C є ідеальною температурою, оскільки вона вбиває бактерії, мікроби та грибки, які накопичуються на простирадлах. Під час прання при нижчій температурі деякі бактерії залишаться на вашій білизні.

Спершу перевірте етикетки прання, щоб переконатися, що простирадло можна прати при 60 градусах, особливо якщо воно не з бавовни.

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