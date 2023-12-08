Експерти назвали дієвий засіб у боротьбі з пліснявою у квартирі

Оскільки погода продовжує ставати холоднішою, у квартирі може утворюватися цвіль у результаті конденсації. Для видалення цвілі експерти застерігають від використання відбілювача.

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Нанесення відбілювача на цвіль може спричинити її зростання на прилеглих ділянках, які раніше не були уражені. Натомість варто використовувати білий оцет, повідомляє Express.co.uk.

Білий оцет найчастіше зустрічається з п’ятивідсотковою кислотністю і найкраще працює в нерозведеному вигляді. Однак, оскільки це м’яка кислота, уникайте використання оцту на алюмінії, чавуні, вощеній деревині або натуральному камені, оскільки це може пошкодити поверхні.

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З міркувань безпеки надягайте непористі рукавички, окуляри та маску, яка закриває рот і ніс. Налийте нерозбавленого білого оцту в порожню пляшку з розпилювачем, щоб покрити область росту цвілі.

Розпиліть безпосередньо на цвіль та дайте постояти годину. Після цього скористайтеся щіткою або губкою для чищення, щоб почистити область. Потім промийте ділянку чистою теплою водою.

Почистивши та промивши ділянку, ще раз збризніть оцтом. Цей останній раз допоможе знищити будь-яку затяжну цвіль і запобігти її повторному розвитку.

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