Експерт розповів, на що звернути увагу при виборі зарядної станції

Зважаючи на нестабільність електропостачання в Україні, портативні зарядні станції стали незамінним помічником у багатьох домогосподарствах. Вони дозволяють забезпечити електроенергією необхідні прилади навіть за відсутності централізованого електропостачання. Але як вибрати серед різноманіття моделей саме ту,яка підійде саме вам?

За словами співробітника магазину електроніки Микити Козорога, для під'єднання всієї квартири варто купувати зарядну станцію із запасом потужності.

Про це пише Фокус.

На що звернути увагу при виборі портативної електростанції:

Потужність

Один з найважливіших параметрів. Вибираючи станцію, враховуйте загальну потужність приладів, які ви плануєте підключати. Для невеликих приладів (телефон, ноутбук, невеликий світильник) достатньо буде станції з потужністю 200-500 Вт. Для живлення холодильника, телевізора та інших побутових приладів знадобиться станція потужністю від 500 до 1000 Вт. Якщо ви плануєте живити всю квартиру, то краще обирати станцію з більшою потужністю, з запасом.

Ємність батареї

Від ємності батареї залежить час автономної роботи станції. Чим більша ємність, тим довше станція зможе забезпечувати живлення ваших приладів.

Способи заряджання

Більшість сучасних станцій можна заряджати від мережі змінного струму,автомобільного акумулятора або від сонячних панелей. Останній варіант є найбільш екологічним і дозволяє заряджати станцію навіть у віддалених місцях.

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Кількість і типи роз'ємів

Зверніть увагу на кількість і типи роз'ємів на станції. Бажано, щоб станція мала розетки змінного струму, USB-порти для зарядки гаджетів і, можливо, роз'єм для підключення автомобільного прикурювача.

Вага і габарити

Якщо ви плануєте часто переносити станцію, зверніть увагу на її вагу і габарити.

Рекомендації експерта:

Завжди краще вибрати станцію з більшою потужністю, ніж вам здається необхідним. Це дозволить підключити більше приладів одночасно і забезпечить більш тривалу роботу. Зверніть увагу на час заряджання станції. Деякі моделі заряджаються дуже швидко, що є важливим для тих, хто часто перебуває в дорозі. Обирайте станції відомих виробників з гарантійним обслуговуванням.

Вибір портативної електростанції – це відповідальне рішення. Перед покупкою ретельно проаналізуйте свої потреби і виберіть модель, яка найбільш повно відповідатиме вашим вимогам. Пам'ятайте, що якісна зарядна станція стане вашим надійним помічником в умовах нестабільного електропостачання.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати під час вимкнень електроенергії - зарядну станцію чи генератор.

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