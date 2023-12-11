Експерт розповів, чи дійсно листовий чай настільки корисніший за пакетований

Багато років існує уявлення, що чай у пакетиках не може бути корисним, а листовий чай у красивих коробках завжди є елітним. Проте, експертка Сара Мартінеллі, співвласниця чайної компанії у Боулдері (штат Колорадо), розкриває нюанси цієї теми.

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Про це пишуть Факти ICTV. Різниця між листовим і пакетованим чаєм, за словами Мартінеллі, полягає в способі фасування. Чай у пакетиках вже розфасовується попередньо відміряними порціями для швидкого заварювання однієї чашки, в той час як листовий чай вимагає відмірювання та заварювання у заварнику самостійно.

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Хоча раніше вважалося, що попередньо розфасований чай може бути меншої якості, Мартінеллі стверджує, що сучасні технології дозволяють виробляти високоякісні чаї у пакетиках.

Є певна різниця в ароматі: листовий чай може надавати більший чайний аромат завдяки можливості правильного настоювання у великому об'ємі. Проте, за словами експертки, різниця в смаку мінімальна, якщо ви не є справжнім гурманом чаю.

Мартінеллі рекомендує обирати більші пакетики, оскільки вони дозволяють краще розкрити аромат і смак чаю. Щодо користі для здоров'я, вона наголошує, що вона однакова, якщо обираєте високоякісний чай у будь-якій формі.

Мартінеллі також пораджує спростити процес вибору чаю та довіряти своїм смаковим рецепторам, не орієнтуючись виключно на ціну. З її точки зору, якість чаю залежить від багатьох чинників, і ціна не завжди визначає його якість.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, які види чаю шкідливі для здоров‘я.

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