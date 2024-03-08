Експерт пояснив, як легко позбутися вапняного нальоту у пральній машинці без соди та оцту

Білий оцет і харчова сода відомі тим, що видаляють цвіль і вапняний наліт з пральних машин. Однак інженери поділилися альтернативним природним очисником, завдяки якому прилад пахнутиме краще.

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Швидке технічне прання слід проводити принаймні раз на місяць, щоб підтримувати машину в найкращому стані. Однак кожні шість місяців важливо очищати пральну машину від накипу, повідомляє Express.co.uk.

Просто налийте чашку розчину лимонної кислоти прямо в порожній барабан машини та виберіть прання при високій температурі. Висока концентрація лимонної кислоти руйнує спори цвілі та накопичення вапняного нальоту, полегшуючи їх видалення.

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Експерти з сантехніки Heat and Plumb також рекомендують використовувати лимонний сік замість покупки дорогих засобів для чищення. Вони радять налити розчин у шухляду дозатора мила та запустити машину без одягу.

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