Експерт пояснив, як зберігання води у холодильнику зменшить рахунки за світло

Побутова техніка споживає значну кількість енергії, що означає, що на ній також легко економити. Зокрема, йдеться про холодильники з морозильною камерою.

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Журналістка Джорджі Баррат пояснила, як можна зекономити на електроенергії. про це повідомляє Express.co.uk.

Одним із менш відомих прийомів, які вона розповіла, було наповнення холодильника водою для оптимізації його енергоефективності.

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За її словами, потрібно щоб холодильник та морозилка були заповнені приблизно на дві третини. Якщо вони не заповнені, техніці доведеться дуже багато працювати, щоб усе охолодити.

"Ви можете наповнити кілька глечиків водою і поставити їх у свій холодильник – і тоді це займе трохи більше місця", – зазначила вона.

Те ж саме можна зробити в морозильній камері, цього разу використовуючи воду у пляшках, щоб уникнути будь-яких розливів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно заощаджувати гроші та накопичити на мрію.

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