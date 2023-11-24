Експерт пояснив, як ефективно висушити одяг взимку без опалення

Сушити одяг у приміщенні взимку може бути складним завданням. Експерт поділився, як саме сушити одяг у приміщенні без опалення.

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Зимове повітря в приміщенні часто має нижчу вологість, що може бути перевагою для сушіння одягу. Однак без належної вентиляції це може швидко перетворитися на вологе середовище, що призведе до потенційних проблем, таких як цвіль, повідомляє Express.co.uk.

Що стосується сушіння одягу в приміщенні, експерти рекомендують забезпечити найкращу циркуляцію повітря. Це означає розміщення одягу в місці з хорошим потоком повітря, наприклад біля вентилятора або відкритого вікна.

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Не переповнюйте приміщення для сушіння, оскільки це може значно сповільнити процес сушіння. Важливо також підібрати правильну сушарку.

Обов’язково вішайте сорочки на вішалки та не складайте важкі речі через решітки. Також доцільно класти важчі предмети на дно сушарки, а легші речі – наверх.

Сушити одяг у приміщенні взимку не повинно бути проблемою. Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити ефективне та безпечне висихання вашого одягу без шкоди для здоров’я середовища у приміщенні.

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